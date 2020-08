Homem é condenado a 42 anos por torturar filhos com choques elétricos

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Um homem foi condenado a 42 anos de prisão por estuprar, torturar e agredir a filha de 10 anos e seus irmãos de 12 e 13 anos com choques, serrote, paus e fogo. Ele chegou a cortar a orelha de um dos filhos com uma faca. O juiz ainda estipulou uma indenização por danos morais de R$ 400 mil. O caso aconteceu em Goiás.

De acordo com o site UOL, o réu, que está preso desde 2019, cometia abusos físicos e psicológicos contra as crianças entre 2015 e 2017. No processo, há relatos de que o homem dava choques elétricos nos filhos, colocando fiação desencapada nos dedos dos menores e depois ligando na rede elétrica.

Na decisão, o magistrado citou ainda outras condutas do pai: ele cortou a orelha de um dos filhos com uma faca; provocou enforcamento de uma das crianças até promover o desmaio; quebrou a mão de um dos filhos com um cabo de vassoura; amarrou uma garrafa plástica cheia de líquido no órgão genital de um dos meninos; e obrigava as crianças a comerem alimentos estragados e os filhos a ingerirem álcool e drogas.

As crianças menores de idade foram tiradas do convívio familiar com o réu.