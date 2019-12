Filho é preso por agredir e ameaçar a mãe de morte com faca em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso nessa quarta-feira (25), suspeito de agredir a própria mãe e ameaçá-la de morte com uma faca no bairro Nova Vitória, na Zona Norte.

Segundo a polícia foi a própria mulher quem acionou uma viatura e pediu ajuda. Quando os PMs chegaram ao local, encontraram a vítima com ferimentos pelo corpo, ela contou que após as agressões, o filho ainda teria lhe ameaçado com a faca.

O suspeito ainda estava na residência e tentou fugir assim que viu os policiais, mas foi contido e levado para o 14ª DIP, onde o crime foi registrado.