Idosa é morta por filha, netas e genro em disputa por herança

Marivalda dos Santos, 61, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no apartamento onde morava, em Itaquaquecetuba (Grande São Paulo), na manhã de sábado (22).

Segundo o UOL, a filha dela, de 36 anos, o genro, 25, e uma neta, de 19 anos, foram presos suspeito de envolvimento no crime. Outra neta da idosa, de 14 anos, também foi apreendida suspeita de ter participação.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, o homem e a neta mais velha confessaram o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima foi quem chamou a polícia e relatou ter encontrado a mãe desacordada no quarto. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas ao chegarem constataram que a idosa estava sem vida. Porém, havia marcas de agressão no pescoço da vítima, o que chamou a atenção dos paramédicos.

Em conversa com vizinhos da idosa, estes relataram aos policiais que ouviram barulhos no apartamento dela durante a noite e que Marivalda vinha tendo desentendimentos com a filha e com as netas.

O motivo seria uma indenização de R$350 mil que a idosa teria recebido recentemente em uma ação judicial.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a neta mais velha da vítima, ao ser questionada sobre o que teria acontecido, teria confessado aos policiais que o crime foi cometido pela mãe e o companheiro dela, que naquele momento estava na casa de parentes.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública informou que "o suspeito contou que ele, juntamente com a mulher e as duas filhas dela, praticaram o crime. O suspeito contou que a idosa foi estrangulada". Todos - filha, genro e as duas netas - foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Os três adultos foram presos em flagrante por homicídio qualificado e a adolescente foi apreendida por ato infracional por homicídio.