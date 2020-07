Whatsapp estreia figurinhas animadas; saiba como baixar

Wilson Lima e a teoria do nada

A plataforma Whatsapp disponibiliza desde o início de julho as figurinhas animadas, Para quem quer estrear a nova funcionalidade, é necessário ter as versões mais recentes do aplicativo para Android ou iOS.

Para baixar, é simples.

1º - Vá até o ícone de figurinhas, geralmente representado pelo símbolo “carinha”;

2º - Selecione o símbolo de + no lado direito da tela;

3º - Faça o download do pacote que desejar. As figurinhas animadas vêm com o símbolo play;

4º Agora é só voltar para a aba das figurinhas e se divertir com as novas.