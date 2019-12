Inter de Milão cobra caro por Gabigol e torcida faz campanha na web

Gabriel Barbosa é maior indefinição do Flamengo para 202. Segundo informações jornal Gazzetta dello Sport, a Inter de Milão pede, no mínimo, 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) para negociá-lo em definitivo com o clube rubro negro.

Segundo o site Lance, o Flamengo está disposto a pagar 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões). Ou seja: o negócio ainda terá mais capítulos e só tende a ser concluído, independente do desfecho, nos primeiros dias de janeiro. Mas o desejo de Gabigol , ainda não externado, pode pesar e, inclusive, tornar a Inter mais flexível quanto à pedida pelo camisa 9, que está emprestado somente até o fim deste mês.

CAMPANHA NO TWITTER

Agitada com novas informações a respeito do goleador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, a torcida do Flamengo promoveu novamente a campanha #FicaGabigol no Twitter. Até o fim da tarde deste sábado, a hashtag estava entre os cinco assuntos mais comentados do Brasil.