Em Manaus, dupla exibindo armas em festa é presa pela Rocam

Manaus/AM – Dois homens portando armas foram detidos pela Rocam em uma festa, na madrugada deste domingo (2), no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. Com eles foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e duas munições, e uma pistola .765, sem numeração, mais uma munição calibre 32.

De acordo com os policiais, integrantes do 2º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da Rocam, durante patrulhamento de segurança na área da zona leste, a equipe recebeu denúncia via Whatsapp informando sobre dois homens que estariam portando e exibindo as armas em uma festa em uma casa na rua Belo Horizonte.

Ao chegar ao endereço informado, a guarnição logo avistou os dois suspeitos, com quem foram encontradas as armas apreendidas. Em vista do flagrante, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com as armas de fogo, para as providências legais.