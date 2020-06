Festa Junina clandestina termina com quatro mortos e sete feridos

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Uma comemoração junina clandestina que acontecia na madrugada desse domingo (28), deixou quatro mortos e sete feridos em uma comunidade de Anchieta, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Globo, moradores contaram quem os participantes se divertiam no local, quando pessoas em um carro chegaram e abrigaram fogo em todas as direções.

As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital, mas quatro não resistiram. A unidade acionou a polícia para apurar o caso, mas ninguém foi preso até o momento.

Nas paredes das casas, moradores fotografaram os buracos de balas e perplexos tentavam entender o por quê do atentado.