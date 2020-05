Em vídeo, polícia invade festa de criminosos em sítio de Manaus

O impeachment do governador do Amazonas

Em vídeo, polícia interrompe festa do crime e prende duas pessoas em Manaus

Manaus/AM - Uma festa promovida por criminosos terminou com dois presos, e a apreensão de três veículos e várias armas de grosso calibre nesse domingo (10) em um sítio localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Os policiais entram à paisana no sítio em um carro descaracterizado e entraram na comemoração disfarçados de convidados. Ao se depararem com várias pessoas armadas eles sacaram as armas, tentaram render o grupo, mas vários integrantes conseguiram escapar pulando o muro.

A ação denominada Operação Kerioth da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), já estava investigando o grupo e com o apoio do NEOT, do Detran conseguiu efetuar as prisões e apreensões.