Um homem identificado como Gabriel foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (25), durante uma festa de natal em uma bar, em Parintins.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido surpreendida por dois homens que estavam em uma moto. No momento do crime, o bar estava lotado por conta de uma festa local chamada de ‘Carnatal’.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela polícia.