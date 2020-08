Mulher implora para não morrer ao ser torturada pelo marido

Um autônomo de 51 anos, que não teve o nome divulagdo, foi preso em flagrante suspeito de agredir a mulher, 52 anos, com uma corrente de ferro, ameaçá-la de morte e perfurar as pernas e costas dela com uma faca, enquanto a vítima implorava para não morrer. O caso em Goiás.

Três dias antes de tentar matar a companheira, ele estuprou uma vizinha, que tem 43 anos, e cortou parte da orelha dela, de acordo com a delegada Poliana Bergamo, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Goianésia, onde os crimes são investigados.

O homem foi preso na terça-feira (4). A investigação acontece em dois inquéritos diferentes. A delegada explica que vai indiciar o investigado ao Judiciário por tentativa de feminicídio, que tem pena de 12 a 30 anos de prisão, e pelo estupro, que prevê pena de 6 a 10 anos, em caso de condenação.