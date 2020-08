Homem é preso por tentar matar a própria esposa no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (6), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio que teve como vítima a própria companheira dele, uma jovem de 21 anos.

Conforme a autoridade policial, o crime ocorreu na madrugada do dia seis de julho deste ano, na casa deles, no bairro Novo Manacá. Na ocasião do delito, ocorreu uma discussão entre o casal, motivada por ciúmes, e o infrator desferiu várias facadas na vítima. Segundo a delegada Roberta Merly, a vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar do município, onde ficou internada e obteve alta depois de uma semana.

“Após tomar conhecimento do caso, solicitei a Justiça pelo mandado de prisão em nome do indivíduo, a ordem judicial foi expedida no dia 10 de julho deste ano, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da Vara de Manacapuru. E hoje, conseguimos efetuar a prisão do indivíduo e cumprir o mandado”, relatou a delegada.

Indiciamento – O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da DEP de Manacapuru, à disposição da Justiça.