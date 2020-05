Participantes de 'A Fazenda 12' estão definidos e internautas apontam ex-BBBs

A crepioca do vice-governador

O elenco de 'A Fazenda 12' já está definido e reality tem previsão de estrear em agosto deste ano, segundo o colunista Flávio Ricco.

A edição do reality trabalha para que os participantes entrem em confinamento somente quando houver segurança à saúde dos peões para evitar contaminação devido a pandemia do novo coronavírus. Ainda de acordo com o colunista, o apresentador Marcos Mion deve continuar no comando do programa.

O nome de ex-BBB como Felipe Prior e Petrix Barbosa foram um dos participantes especulados pelos internautas. O ex-jogador Edilson e o humorista Yuri Marçal comentaram na web que teriam sido convidados, mas recusaram.