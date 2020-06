Ex-A Fazenda é apontada por internautas como affair de Arthur Aguiar

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Em meio à polêmica separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar começaram a surgir rumores de que o ator teria feito a fila andar com a ex-panicat e ex-A Fazenda Arícia Silva.

Há cerca de dois dias, internautas apontaram que Arthur e Arícia estariam gravando Stories de dentro do mesmo carro. Praticamente na mesma hora, bem cedo da manhã, os dois publicaram os Stories dentro de um carro com teto solar.

No sábado (27) quando Mayra Cardi vazou um áudio contando à família do ator que está bancando o ex em um apartamento com uma mulher que veio do Sul, a qual ela xingou (ouça aqui), os rumores ganharam mais força. Arícia é nascida em Florianópolis, Santa Catarina, mas mora em São Paulo. e está no Rio de Janeiro por estes dias.

Neste domingo, internautas passaram a examinar as redes sociais de Arthur Aguiar e de Arícia, que se seguem nas redes sociais, sendo que o artista segue poucas pessoas. Segundo o perfil @vemmebuscaremeof, Arthur estaria bloqueando e apagando posts que associam a sua separação de Mayra à imagem de Arícia.