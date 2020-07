Ex-bbbs Flay e Prior podem estar juntos em 'A Fazenda 12’

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 2020, Flayslane e Prior, podem causar juntos em "A Fazenda".

Os dois são cotados no elenco do reality show da Record, e os rumores da participação ficaram mais fortes após Flay se submeter a exames médicos, procedimento padrão para entrar no programa.

Felipe Prior também é tido como certo no elenco, assim como Jojo Toddynho, que também fez exames.

Como sempre, o reality show faz mistério sobre seus participantes até o dia da estreia, que está prevista para a primeira quinzena de setembro.

Segundo o colunista Flavio Ricco, os participantes ficarão por 8 dias em isolamento antes do programa.