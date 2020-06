De ex-BBB a MC Mirella, veja os nomes que podem estar em A Fazenda 12

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

A Fazenda 12 está a todo o vapor e pode começar a qualquer momento a partir do dia 15 de agosto, como contamos aqui. E segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, já há nomes confirmados no confinamento.

Um deles seria MC Mirella. Segundo Fábia, além de Jojo Todynho, a RecorTV teria fechado com a funkeira. Outros nomes confirmados seriam Cristiane Maravilha e o ator Kadu Moliterno.

A ex-BBB 18 Paula Amorim seria outro nome cotado. Na internet há torcida para que o ex-BBB Prior também seja convidado para o reality show.