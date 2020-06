Após admitir atração durante o BBB20, ex-bbb Bianca conversa com Marcela sobre affair

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

As ex-bbbs Bianca Andrade e Marcela McGowan podem ter um affair após a quarentena. Quem revelou foi a própria 'Boca Rosa' à colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

Depois de admitirem ter sentido atração uma pela outra durante o Big Brother Brasil 20, as duas tiveram uma conversa e algo pode rolar daqui a algum tempo: "Eu e Marcela falamos abertamente sobre isso. A gente tem almas muito livres. Quando a quarentena passar e a gente se reencontrar, nunca se sabe. Fica no ar. Acima de tudo, somos muito amigas. Ela tem o coração bom. Me ensina bastante coisa e acredito que vá ensinar para todas as mulheres também", disse a morena.