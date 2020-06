Hariany Almeida faz poses picantes com bumbum empinado e fãs vão à loucura

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A ex-Fazenda Hariany Almeida esquentou o clima na web ao mostrar clique de calcinha fio-dental e top cropped, deixando barriga 'negativa' à mostra.

A influencer está passando o isolamento social em sua casa, em Goiás, e aproveitou o quintal para fazer várias poses via FaceTime e sensualizou com bumbum empinado para a câmera. Os fãs não perderam tempo e logo começou a chover elogios no post da loira.

"Fogo no ar linda", disse um seguidor. "gata", escreveu outro, "que deusa" elogiou um fã.

Foto: Reprodução/Instagram