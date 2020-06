Saiba quanto a Record paga para cada participante de ‘A Fazenda 12’

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Os 20 participantes de ‘A Fazenda 12’, que tem estreia marcada para setembro, já assinaram o contrato com a Record e receberão R$ 70 mil para ficarem confinados por três meses.

Segundo o ‘Notícias da TV’, o valor é dividido em três parcelas. Além disso, cada confinado receberá R$ 1 mil por cada ação de merchandising feito no reality.

Mas para garantir todo o valor, o participante não pode ser expulso. Caso isso ocorra ele terá que devolver todo o dinheiro que tiver recebido até o momento, além de pagar uma multa de R$ 70 mil.

"No caso de expulsão por causa de quebra de regras, desistência do competidor ou agressão física, assédio sexual, descumprimento das recomendações sanitárias e médicas, o competidor não receberá seu prêmio de participação [R$ 70 mil]”, diz um trecho do contrato.