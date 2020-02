Zilu desabafa sobre divórcio de Zezé Di Camargo: 'precisamos sentar e conversar'

Zilu Camargo voltou a falar sobre o fim do casamento de 32 anos com Zezé Di Camargo, que foi marcado por muitas polêmicas e trocas de farpas públicas.

Em conversa com o Fofocalizando (SBT), a empresária afirmou que não guarda mágoa do ex-marido, e acredita que os dois têm direito de ser felizes. Ela falou, ainda, sobre a possibilidade de uma conversa entre os dois.

"Existe algumas coisas mal explicadas e que se perderam no meio do caminho. Foram 32 anos de casamento com Zezé, 3 de namoro. Acabamos nos perdendo. Quando se é exposto na mídia e qualquer situação, pessoas se perdem e magoam. Tá faltando isso entre eu e o Zezé: sentar e conversar", disse.

Solteira após o fim do namoro de dois anos com Marco Ruggiero, ela também comentou o seu status atual: "Estou sempre aberta ao amor. Primeiro quero dar um tempo para mim mesma, ficar sozinha e organizar minha vida. Depois de achar um amor de dois anos, você fica meio [sinais de confusa]. O amor existe e sempre tem alguém esperando por ele. Eu sou essa pessoa", afirmou.