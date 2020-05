O perigo mora lá fora

Pabllo Vittar aproveitou o sábado de quarentena para curtir o quintal da casa e compartilhou com os seguidores algumas fotos do momento. Nos cliques, a cantora mostra o corpão sarado com direito a calcinha fio-dental e close na virilha. Os seguidores despejaram elogios à artista, que é a drag queen mais premiada e ouvida da História.