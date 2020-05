Seminua, Mulher Melão atiça marmanjos e responde perguntas indiscretas: 'você ***** bem?'

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Atenção: Conteúdo não recomendado para menores de 18 anos.

Mulher Melão tirou o dia para mexer com o imaginário dos seguidores nas redes sociais. A musa interagiu com os marmanjos e postou uma foto nua, tomando banho, com pés masculinos aparecendo: "Que tal nós 2 numa banheira de espuma", sugeriu.

Em seguida, a loira respondeu perguntas para lá de indiscretas que seguidores fizeram, como por exemplo: "Você c**** bem?". Para o questionamento, Melão não escreveu nada, apenas postou uma foto sua lambendo um pirulito.

Outro momento ousado do bate-papo foi quando ela foi perguntada se já saiu sem calcinha: "Não me lembro", escreveu ela, ilustrando a resposta com uma foto sua completamente nua de costas. Melão também mostrou uma foto de como está sua marquinha de bronze, a pedido do seguidor.