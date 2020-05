Zezé Di Camargo chama fã de idiota após comentário sobre saúde do cantor

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Zezé Di Camargo foi bastante criticado após chamar uma fã de ‘idiota’, nas redes sociais. No comentário a mulher pergunta sobre a saúde do cantor após boatos que ele estaria com coronavírus.

"Vi no face agora, que você se contaminou com o vírus. Vim ver se era verdade... Aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e se recupere logo", escreveu a fã. Porém o sertanejo não gostou do comentário.

"Mais uma idiota que acredita em fake news!! Que pena.", disse Zezé. A fã ainda explicou o motivo de sua pergunta e se disse decepcionada. "Fiquei bem triste, mas fazer o que...? Ele pensou que eu sou igual as pessoas que falam mal dele... Tudo bem.. Sinceramente, não esperava isso... Estava só preocupada... Não vim pensando em ele estar e ficar feliz, mas... Vida que segue...”.

A atitude do cantor deixou os seguidores revoltados. Após repercussão, Zezé gravou um vídeo e pediu desculpas pelo comportamento.

"Estou aqui para falar diretamente com a pessoa. Ju Mota que é uma seguidora minha que foi lá no meu Instagram e fez um comentário sobre meu estado de saúde. Infelizmente eu dei essa resposta pra uma pessoa que não merecia receber essa resposta. Estou aqui para te mandar um beijo, dizer que na hora eu tava muito nervoso com a repercussão negativa e a gente acaba descarregando em alguém e infelizmente foi você. Estou aqui para pedir desculpas de verdade, desculpas, desculpas. Você é fã de Zezé de Camargo e Luciano espero te dar um abraço pessoalmente".