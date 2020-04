Zac Efron descarta voltar à boa forma que teve em 'Baywatch' e diz que foi uma 'idiotice'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famoso por interpretar personagens que vão do mocinho Troy no sucesso adolescente “High School Musical” (2006) a um serial killer da vida real em “Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal” (2019), Zac Efron admitiu não ter a menor vontade de voltar à boa forma que apresentou no filme “Baywatch: S.O.S. Malibu” (2017). A declaração foi dada no episódio mais recente do programa “Hot Ones”, apresentado por Sean Evans no canal do YouTube First We Feast.

Enquanto devorava asinhas de frango cada vez mais apimentadas –premissa do programa–, o ator refletiu sobre a sua carreira em Hollywood e as transformações que seu corpo sofreu para interpretar o ex-atleta olímpico Matt Brody na refilmagem do clássico que estreou no final dos anos 1980.

“Eu me dei conta de que, assim que o filme terminasse, eu nunca mais ia querer estar tão em forma de novo. Sério. Foi muito difícil”, desabafou. “Ter que me preocupar com a água sob a minha pele e a quantidade de gomos no meu tanquinho, esse tipo de coisa...É simplesmente uma idiotice”, completou.

Embora não pretenda adotar um estilo de vida tão radical em sua vida pessoal, o ator disse estar feliz com o resultado do trabalho e não descartou a possibilidade de passar por uma transformação como essa caso um projeto muito bom bata à sua porta.

“Pode ser que eu venha a fazer de novo se realmente for valer a pena, mas vamos esperar até chegar esse momento. Por enquanto, estou bem. Cuide do seu coração, cuide do seu cérebro que você estará bem”, finalizou.