Yudi Tamashiro revela que está sem sexo há 9 meses e nega ser gay

O apresentador Yudi Tamashiro, fez algumas declarações reveladoras ao canal 'Lisa, Leve e Solta' da jornalista Lisa Gomes, no YouTube. Ele falou sobre bebidas alcoolicas, sexo, religião e até homossexualismo.

Yudi contou que já dormiu com até dez mulheres em uma noite, antes de se tornar evangélico, mas que agora está mais tranquilo sem sexo. Ao falar sobre o assunto, ele também contou que está há 9 meses sem transar e que está tentando parar de se masturbar.

"O que eu queria sentir era o que outras pessoas sentiam", diz ele. O ex-apresentador do 'Bom Dia e Cia' continuou: "Eu soube aproveitar bastante, mas nada se compara com o que estou vivendo agora. Durou pouco minha fase de rebeldia, de conhecer o mundo e de achar que eu ia comprar a felicidade. A tranquilidade eu consigo viver hoje com Deus e com meu trabalho".

Yudi Tamashiro falou das experiências com alcóol, mas garantiu que não usou drogas, apesar de ter tido oportunidade. Também abriu o jogo ao falar de experiências homossexuais e afirmou que nunca foi nessa direção.

"Eu já parei para pensar muito nisso e várias vezes. Tive sempre muito contato com pessoas que queriam ficar, tentei me imaginar ficando com outro cara pra entender e eu não conseguia. É algo que tinha um bloqueio. Deu um bloqueio na minha cabeça. Tentei imaginar, mas é algo que não me sinto muito confortável", finalizou.