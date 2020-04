Youtuber Felipe Neto fala sobre possibilidade de participar do BBB21

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O youtuber Felipe Neto teria dito em suas redes sociais que sentiu vontade de participar do BBB, depois de ter assistido a final eletrizante que deu vitória à sister Thelma Assis, única anônima entre as finalistas da edição. Em seguida, o tuíte do youtuber repercutiu na web e ele se manifestou sobre o assunto.

"Gente, eu falei isso como um elogio ao programa, não como uma possibilidade real. Não há a mínima, ínfima, microscópica possibilidade de eu participar de um Big Brother como ele é hoje em dia. Até minha avó veio perguntar se vou estar no próximo BBB porque viu na imprensa", disse.

O apresentador Tiago Leifert anunciou nesta segunda-feira (27) que as inscrições do BBB21 já estão abertas, mas não comentou sobre a possibilidade da nova edição contar com a participação de famosos.