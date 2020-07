Youtuber é preso por planejar sequestro de amigo empresário

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Um youtuber foi preso em Brasília suspeito de planejar o sequestro de um amigo, que é empresário. A vítima passou dez horas em cativeiro junto com a mãe em um barraco na zona rural de São Sebastião. O caso aconteceu no dia 3 de junho, mas só foi divulgado nesta sexta (28).

Rodrigão tem um canal no Youtube especializado em automobilismo com 69 mil inscritos. De acordo com a Polícia Civil, o youtuber teria contratado dois capangas para executar o crime após conseguir com a ajuda de um hacker ter informações sobre o patrimônio do amigo e da mãe dele que também é empresária.

Ainda segundo a polícia, o plano consistia em raptar a mãe do empresário e pedir um resgate do filho. Para isso, um amigo de Rodrigão se passou por interessado em comprar um lote da família que estava à venda e combinou um encontro com as vítimas, que foram rendidas ao chegar no local marcado. O empresário reagiu tentando fugir e os dois acabaram sendo levados para o cativeiro onde foram interrogados. Isso porque o plano era sequestrar apenas e o outro efetuar o pagamento do valor do resgate.

Em cativeiro, os criminosos souberam que o patrimônio da família estava em imóveis o que impossibilitaria a transação. Rodrigo e o amigo racker, então, resolveram, liberar mãe e filho ameaçando exigir dinheiro posteriormente já que o plano era ficar com os reféns por no máximo 2 dias.

Liberados, a família foi convencida a denunciar o caso à polícia, que iniciou a investigação e chegou até Rodrigo quando outros dois suspeitos foram presos e relataram que o youtuber tinha sido o mandante. Rodrigão e mais dos envolvidos foram presos e um quarto suspeito está foragido.

A vítima contou à polícia que após o sequestro Rodrigo chegou a visitá-lo em casa e conversaram sobre o ocorrido sem suspeitar da participação do amigo.



Foto: Divulgação/Polícia Civil do Distrito Federal