Youtuber choca ao revelar que usa sangue da menstruação como máscara facial

A jornalista e youtuber Luisa Moraleida, 25, chocou ao relatar em sua consta do Instagram que usa o sangue da menstruação como máscara facial. Ainda segundo ela o hábito é considerada uma ‘fonte rica de minerais e nutrientes’.

"Ela começou a rotina de autocuidado em 2019. “"Comecei a fazer minha própria máscara facial de sangue no ano passado, quando decidi entender mais a fundo sobre os arquétipos da mulher no ciclo menstrual de acordo com as fases da Lua. Neste caminho, percebi o quão desconectada estava do meu próprio sangue, e, por consequência de minha natureza. Apesar de me considerar uma pessoa que possui uma "relação saudável" com minha própria menstruação, ainda carregava muitos tabus, preconceitos e desinformação”, disse ao site Glamour.

A jornalista explica como faz o 'ritual': Normalmente aplico a máscara de sangue de uma a três vezes durante o ciclo. O sangue pode ser coletado diretamente do copo coletor ou no absorvente de pano. Geralmente eu o diluo em água filtrada + soro fisiológico ou até misturo com argila. E, ao contrário do que muita gente pensa, não tem cheiro ruim, somente cheiro de ferro, como todo sangue (contando que você tem uma alimentação equilibrada). Costumo aplicá-lo com as pontas dos dedos ou com uma espátula de madeira.

A 'revelação' causou repercussão nas redes sociais.