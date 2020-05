Xuxa Meneghel choca ao revelar pedido para cantar ‘Quem quer pão’ durante sexo

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Xuxa Meneghel participou do ‘Conversa com Bial’ dessa sexta-feira (22) e surpreendeu ao contar um pedido inusitado durante o sexo com um homem há alguns anos.

“Eu vou te falar uma coisa, Pedro... A ponto de eu estar me relacionando, e o cara, na transa, falar 'canta Quem quer pão'. Olha a cara do Pedro. [risos] Pois é”, disse, surpreendendo o apresentador.

“O que mais me preocupava na época é que eu não tinha ninguém, e tampouco podia correr atrás ou deixar a minha porta aberta para que isso acontecesse. Muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão, e isso, para mim, me deixava muito mal. Muito mal!”, lembrou.

