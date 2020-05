Após fim do contrato com Record, Xuxa é um bom nome para elenco do BBB 21, diz colunista

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Após entrevista da Xuxa ao apresentador Pedro Bial, na Globo, e o fim do contrato da apresentadora com a Record, surgiu rumores de que a 'rainha dos baixinhos' estaria ensaiando o retorno à TV Globo.

O colunista Chico Barney aposta no retorno da loira como parte do elenco do BBB21 após o sucesso do BBB20 com famosos e anônimos.

Xuxa saiu da emissora depois de 29 anos, em 2015.