Xuxa coloca mansão à venda; valor e detalhes chocam internautas

Xuxa colocou mais uma vez à venda a sua mansão no luxuoso condomínio Malibu, localizado na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, por nada menos que R$ 45 milhões.

O imóvel possui 2.780 metros quatrados, e tem cinco suítes, duas delas com 168 metros quadrados.

A casa possui closet, escritório, banheiro, uma cozinha ampla com copa de apoio e duas despensas, além de sala de estar ampla, dividida em 3 ambientes que se integram com a área de lazer.

Conta ainda com jardim tropical, cinema particular com banheiro, estúdio de gravação, elevador, lavabo e no ainda um apartamento todo equipado no subsolo, com quarto e sala.

A parte externa tem varanda com piscina, quadras de vôlei e basquete, jardim no estilo bucólico, gozinha gourmet, saunda a vapor, vestiário, piscina com cascata, sala de pilates, hidromassagem e academia

A garagem tem espaço para 6 carrões, casa de máquinas e área de serviço.