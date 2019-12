William Bonner se confunde durante Jornal Nacional e chama por Lula sem querer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista William Bonner, 56, trocou as palavras durante a exibição do Jornal Nacional nesta quinta-feira (26). Sem querer, o âncora do telejornal chamou a lua de Lula, se referindo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A confusão aconteceu enquanto Bonner noticiava o ocorrido do eclipse solar anular visível na Ásia e na Austrália, naquela mesmo noite."Milhões de terráqueos que vivem na Ásia puderam testemunhar o eclipse solar anular. A lula... a lula. A lua se posicionou entre a terra e sol formando uma borda de fogo", comentou o jornalista, que precisou segurar a risada ao perceber o erro.Nas redes sociais, os internautas não perdoaram a confusão de Bonner e fizeram piadas. "Ele não tira o Lula da cabeça", tuitou um usuário. Outro escreveu: "Esse amor do William Bonner pelo Lula tá indo longe demais".Em agosto deste ano, o apresentador do JN decidiu deixar as redes sociais de lado para, segundo ele, curtir mais a vida. Ele apagou o seu perfil no Instagram, rede por onde se comunicava com fãs e publicava fotos de seu dia a dia.Antes de ir, o jornalista fez uma despedida e pegou todos de surpresa. "Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado", escreveu em uma publicação. Momentos depois, o perfil já estava fora do ar, e assim permanece até agora.Bonner também havia abandonado sua conta no Twitter. Apesar de não ter apagado o perfil na rede social, ele deixou de ser um usuário ativo e raramente publica alguma coisa por lá. Seu último tuíte, por exemplo, foi no dia 2 de julho: "É aquilo que eu sempre digo. Boa noite".