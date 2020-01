Whindersson se revolta após artigo que associa artistas ao nazismo: 'vai te f***'

Whindersson Nunes reagiu revoltadamente no Twitter, nesta terça-feira (21), ao artigo publicado pelo colunista Anderson França, na Folha de S. Paulo, que associou as cantoras Maiara e Maraisa ao nazismo e criticou outros artistas brasileiros que não se posicionam acerca de assuntos do país, nas redes sociais.

“Lendo notícias enquanto cago por que antes disso estava no palco, e depois disso volto. Com minha série com todos os atores nordestinos como eu sempre sonhei. Pra levar os meus pra onde eu for. Essa é minha meta. E pau no cu de quem achar ruim”, começou o humorista.

“Eu não fico em rede social dizendo ‘o fogo queima’, ‘a água molha’, nem que ‘NAZISMO É INADMISSÍVEL’ POR QUE ISSO É ALGO UNÂNIME CARALHO BUCETA. Botaram UMA SUÁSTICA no braço da Maiara e Maraisa meu pai do céu”, começou Whindersson.

Apesar do humorista não costumar se posicionar, ele já se pronunciou discretamente, em julho do ano passado, sobre uma fala de Bolsonaro considerada preconceituosa e pejorativa contra nordestinos. "Xenofobia em 2019 é putaria viu", se limitou a dizer.