Whindersson Nunes viraliza treinando boxe e internautas piram com memes

Whindersson Nunes viralizou na internet neste final de semana ao publicar uma sequência de vídeos treinando boxe. O humorista apareceu dando golpes com muita vontade e em alguns momentos até pareceu cansar os seus treinadores.

No Twitter, internautas colocaram o nome de Whindersson nos assuntos mais comentados, fazendo memes e 'zoeiras' envolvendo Vitão e Luísa Sonza, já que recentemente a ex de Whindersson foi alvo de críticas por ter estrelado um clipe sensual com o cantor. Confira alguns dos comentários:

Whindersson x vitao



Mais esperado que a luta de Aldo pic.twitter.com/N6vY7rsezK — Ruan (@Zinhof1) July 12, 2020

Vitão antes/ Vitão agora vendo o vídeo do Whindersson pic.twitter.com/k69IHF7C5Q — Yvii do Ifood (@yvii_dias) July 12, 2020

o vitão vendo que o whindersson tá praticando artes marciais pra socar a cara dele: pic.twitter.com/E09jP3oInk — daniel (@daneldix) July 11, 2020

A cara do Vitão vendo o Whindersson treinando boxe pic.twitter.com/xrDlQNfjVl — (@CarlosMyOpinion) July 12, 2020