Whindersson Nunes se pronuncia após boicote a clipe de Luísa Sonza

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Whindersson Nunes resolveu se pronunciar após a ex-mulher, Luísa Sonza, ser alvo de boicote de alguns internautas que se dizem fãs do humorista.

“Também quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hater, a tristeza dos outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa”, pediu Whindersson.

Para quem não sabe, o clipe de ‘Flores’ em parceria com Vitão tem ganhado deslikes no Youtube após ser alvo de boicote.