Whindersson Nunes manda suposta indireta a Luísa Sonza em vídeo e fãs reagem

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

O humorista Whindersson Nunes postou neste domingo (2), um vídeo no seu canal. Após 4 meses sem postar vídeos em seu canal (com exceção de lives e paródia de largados e pelados), Whindersson resolveu presentear os fãs com um vídeo comemorativo de 40 milhões de inscritos.

Com o título de ‘Dinheiro traz felicidade?’, o nordestino fala sobre o seu sonho de ser rico e o que mudou em sua vida. É também a primeira vez que ele fala publicamente sobre a separação da cantora Luísa Sonza. Ele menciona a música ‘Flores’ da ex com Vitão, ao falar sobre seus relacionamentos após a separação: “Não consigo passar uma situação da minha vida que eu não consigo fazer uma piada. A primeira menina que eu fui conversar depois que eu fiquei solteiro ela disse: ‘qualquer dia eu tô na tua casa, quer que eu leve alguma coisa?’, ai eu disse: ‘só não me traga flores’.”

O clipe de Luísa chegou a ser alvo de boicote após fãs do humorista apontarem Vitão como affair de Luisa, mesmo sem nenhum confirmar qualquer relação e o clipe ter sido lançado após a separação da cantora com Whindersson.

Após o vídeo, fãs reagiram nos comentários: "Só não me traga flores. Esse cara realmente não leva nada a sério kkkkkkkkkkkk", “Ninguém, absolutamente ninguém: a Whindersson Nunes: Só não me traga flores” E "Só não me traga flores. Criou rancor foi? Esquece isso kkkkk", foram alguns dos comentários.