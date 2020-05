Whindersson Nunes faz desabafo sobre separação de Luísa Sonza

Coronavirus já entrou dentro de casa

Whindersson Nunes usou o Instagram neste sábado (2) para conversar com os seguidores que estavam cobrando que ele andava "sumido", e aproveitou para fazer um desabafo sobre o fim do seu casamento com Luísa Sonza.

Whindersson começou falando que passou a madrugada discutindo com uma evangélica na internet que veio fazer críticas. Ele voltou a dar um puxão de orelha em quem anda criticando fortemente a ex-mulher e tentando 'adivinhar' o motivo do término: "A Luísa pra mim foi tudo na minha vida:", disse. Whindersson também afirmou que Jesus "sabe o fundo do poço que eu tava quando conheci a Luísa, e hoje to na melhor fase da minha vida".

O comediante também afirmou que quando não faz "nada" é elogiado, "sensato", enquanto Luísa é massacrada por qualquer motivo. "[enquanto[ A Luísa o pessoal chega pra mim pra falar barbaridades de uma pessoa que eu só amei, que só foi sensacional".

Assim que o casal anunciou o fim do relacionamento, Luísa Sonza passou a ser atacada nas redes sociais e chamada de 'aproveitadora'.