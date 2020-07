Whindersson Nunes é flagrado na casa de novo affair; veja fotos

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Whindersson Nunes fez a fila andar após o fim do casamento com Luísa Sonza. O humorista foi flagrado neste domingo (19) na casa da jovem Maria Lina Deggan, que mora em Blumenau, em Santa Catarina.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, os dois se encontraram por volta de 12h30, na residência da catarinense. As fotos obtidas por Leo Dias mostram Whindersson no quintal da casa de Maria, com a avó e o pai da jovem.

Maria é estudante de Engenharia Civil e trabalha em uma casa de festas localizada em Balneário Camboriú. Procurada, a assessoria de Whindersson Nunes afirmou que "desconhece" qualquer nova namorada do humorista.



Foto: Leo Dias/ Metropoles