Whindersson deixa cigarrinho suspeito escapar em foto e é questionado por fãs

Um detalhe na foto publicada por Whindersson Nunes de cueca com uma paisagem ao fundo está repercutindo nas redes sociais.

Se der um zoom na imagem publicada por ele no Twitter, é possível ver a ponta de um cigarro na mão esquerda do humorista. No entanto, alguns internautas andam questionando se seria um cigarro comum ou um "cigarrinho suspeito".

Outro detalhe é que Whindersson só postou a foto com o cigarro aparente no Twitter. No Instagram, ele escolheu um clique em que a mão esconde o produto

