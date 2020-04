Whindersson comenta sobre separação e dispara: ‘não quero ver piriquito’

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Whindersson Nunes não ficou recluso nas redes sociais após anunciar o fim do casamento com Luísa Sonza. O youtuber soltou algumas brincadeiras no Twitter e chegou a defender a cantora, que está sendo atacada por conta do término.

“Car**** que susto! Eu entrei no Twitter e vi meu nome nos trends pensei que eu tinha morrido”, brincou sobre a repercussão.

Depois, um fã escreveu: “Whindersson e Luísa vocês me prometeram!”. O humorista, então, respondeu: “Prometemos nada, meu filho. Você que lute”.

Nunes ainda se recusou a ver nude de uma fã. “Quero ver porr* de piriquito não, caralh*. Eu tô sensível”.