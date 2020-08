Whindersson anuncia que já pode gravar show em Manaus e fãs vibram

Manaus/AM - O humorista Whindersson Nunes deixou fãs eufóricos neste domingo (9), ao anunciar quer já pode marcar a data do novo show para a Netflix em Manaus.

Em breve recado nas redes sociais, Whindersson disse: “Galera de Manaus, parece que já vou poder marcar a data da gravação do show pra Netflix com público reduzido, infelizmente a capacidade vai diminuir, mas é pra seguir as regra”

Fãs vibraram com as informações e deram até sugestões a ele: “Meu filho estarei lá. Amadeu Teixeira ou Teatro Amazonas?”, “Só vem”e “Wino... Num inventa, macho! Num dá pra fazer esse troço sem público? A gente põe aquelas risadas gravadas... Tipo o Chaves! Vai ficar massa.”, foram alguns dos comentários.

A vinda do humorista à capital amazonense estava suspensa devido a pandemia do novo coronavírus.