The Voice Kids volta ao ar em setembro após meses suspenso

A Globo anunciou o retorno da quinta temporada de The Voice Kids para o próximo dia 13 de setembro. O programa estava suspenso desde março devido a pandemia de coronavírus.

Agora, as audições serão virtuais enquanto os técnicos Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria acompanham tudo do estúdio junto com André Marques e Thalita Rebouças.

O primeiro episódio será um especial para lembrar de onde o reality parou. Os dois últimos programas nos dias 4 e 11 de outubro serão ao vivo.