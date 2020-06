Vizinha de Tirullipa reclama de som alto e revela que humorista recebe visitas durante quarentena: 'falta de respeito'

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

A influenciadora Yanna Guimarães usou seu perfil do Instagram para reclamar do barulho na casa do humorista Titulipa. Ela é vizinha dele em um condomínio de luxo em Fortaleza.

"Há música alta e gritos constantes vindos da residência dele. Infelizmente, o problema ainda persiste. Ontem, por exemplo, ele colocou música alta mais uma vez, mesmo depois de minha postagem. A falta de respeito e empatia dele quanto à vida de outras pessoas tem ficado muito escancarada ultimamente", disse a blogueira em entrevista ao UOL.

Yana revelou que mesmo durante a quarentena o artista tem costume de receber visitas em casa, principalmente em dias de live e que já tentou resolver a situação, mas nada muda. A assessoria de imprensa de Tirullipa não se manifestou sobre o assunto, de acordo com o site.