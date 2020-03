Viviane Araújo fala sobre boatos de que estaria grávida

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Foto: Reprodução / Instagram

Após rumores de que Viviane Araújo estaria grávida, a atriz esclareceu sobre os boatos e afirmou, durante entrevista ao site O Fuxico:

“As pessoas têm muita imaginação. Eu amaria se fosse verdade, mas não é verdade”.

Viviane Araújo namora com o empresário Guilherme Militão, com quem assumiu o relacionamento no começo deste ano e ela também negou que sua sogra tenha confirmado qualquer informação sobre o assunto:. “Ela nunca falou isso na vida dela”, garantiu.