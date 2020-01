VItória Strada fala sobre assumir namoro com Marcella Rica: 'não tinha outra opção'

Durante a coletiva de imprensa da nova novela das 19h da Globo, "Salve-se Quem Puder", Vitória Strada foi questionada sobre o seu namoro com a atriz Marcella Rica, e não viu problemas em falar abertamente sobre o assunto.

"Não foi questão de assumir. Chega um momento que não tinha outra opção. Foi muito natural. É uma coisa que eu não vejo problema em falar. Sou bem nova, de uma geração que já encara isso com mais naturalidade", afirmou, em conversa com o Uol.

A atriz de 23 anos também falou que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito e diz acreditar que a sociedade esteja evoluindo em relação a isso. "Sei que gerações mais velhas sofreram mais. Isso me faz ter esperança de que as coisas estão evoluindo. Acho que o mundo está aprendendo a respeitar mais o amor do outro", afirma.

Quando questionada sobre o medo de ter sua imagem profissional prejudicada ao "sair do armário", ela nega: "Acho isso tão fora de uma realidade que enxergo para o mundo. Não dá para as pessoas perderem o emprego por causa da sua cor, orientação sexual, religião ou qualquer outra coisa que não seja competência para ocupar aquele cargo. A gente só tem que respeitar o próximo. Acho que se você faz um trabalho bom, não tem o que temer", diz.

Vitória contou ainda que recebeu uma grande quantidade de mensagens de apoio desde que assumiu o romance: "Ouvi muito que as pessoas admiraram nossa coragem. Que pena que isso precisa ser visto como coragem. O amor não era pra ser visto como um ato de coragem. Amor é amor, não importa se ele é de mãe, filho, namorado etc", explicou.