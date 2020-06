Vitão invade live de Luísa Sonza e fãs da cantora se empolgam: 'to shippando, que química'

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Vitão surpreendeu os fãs de Luísa Sonza ao aparecer na live da cantora de "surpresa" nesta terça-feira (16). Os dois apresentaram "Flores", lançada com direito a clipe pegando fogo no Dia dos Namorados, e em seguida cantaram a outra parceria "Bomba Relógio".

Nas redes sociais, fãs se empolgaram com a 'química' entre os dois e até "shipparam" o casal. No entanto, Luísa deixou a situação na 'friendzone' e cumprimentou o colega com o cotovelo, o chamando de parceiro.

Solteira após o fim do casamento com Whindersson Nunes, Luísa causou ao aparecer no clipe de "Flores" no último dia 12 usando lingerie fio-dental e recebendo tapinhas no bumbum de Vitão, com direito a quase 'pegação'.