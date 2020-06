Vídeo de Maisa choca internautas com 'previsão' do coronavírus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Um vídeo antigo de Maisa Silva viralizou nas redes sociais neste domingo (14) em que ela aparece, ainda criança, supostamente fazendo uma previsão sobre a pandemia do novo coronavírus.

Durante uma participação no Programa Eliana, no SBT, Maisa disse: “Comprei na praça de alimentação álcool gel de pêssego e de framboesa. Temos que conversar a um metro de distância”. Eliana questionou os motivos da orientação da pequena e Maisa explicou: “É por causa do vírus. Entendeu?”. Eliana rebateu: “Daqui a pouco você vai querer entrar de máscara aqui também”.

A conversa entre as duas aconteceu em 2009 e os internautas apontaram a coincidência na observação da mini apresentadora com o período em que estamos vivendo 10 anos depois. Em decorreência do coronavírus, as autoridades de saúde recomendam o uso de máscara, higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabão, e manter isolamento social.