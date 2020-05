'Vidas negras importam', diz Vinicius Júnior em apoio a atos antirracistas

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Júnior, revelado pelo Flamengo e atualmente no Real Madrid, usou as redes sociais para demonstrar apoio às manifestações antirracistas que vêm ocorrendo nos Estados Unidos nos últimos dias e no Rio de Janeiro neste domingo (31).

"Vidas negras importam", escreveu o jogador em seu perfil no Twitter. A publicação é acompanhada de uma imagem que divide George Floyd, morto pela polícia em Mineápolis, nos Estados Unidos, e João Pedro, adolescente de 14 anos baleado dentro de casa, em São Gonçalo (RJ).

Nos EUA, os protestos já se espalharam por todo o país. As manifestações, que exigem justiça para Floyd e o fim da violência policial contra negros, entraram neste domingo em seu sexto dia consecutivo. Cerca de 40 cidades impuseram toques de recolher e 15 estados, além de Washington, ativaram a Guarda Nacional para conter atos de violência e de vandalismo.

Já no Rio, moradores de comunidades protestaram contra a violência policial e o racismo em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado, durante a tarde. Após o término do ato, policiais militares dispararam balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes.