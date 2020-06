Victor Chaves desabafa sobre polêmica de agressão: ‘quase tirei minha vida’

O prefeito que Manaus vai escolher

O cantor Victor Chaves deu uma entrevista impactante à Eliane Trindade, do jornal Folha de S. Paulo, sobre como ficou a vida três anos depois da denúncia de agressão a ex-mulher, Poliana Bagatini.

“Seis dias depois do episódio quase tirei minha vida. Prefiro não entrar em detalhes”, contou o sertanejo afirmando ter ficado envergonhado com o caso, mas afirmando ser inocente: “É triste Poliana dizer no depoimento que eu a joguei no chão. Na TV, aceleram o vídeo. Não dá para ver que estou arqueando o corpo para suavizar a queda dela”, alegou.

Victor contou que hoje tem uma boa relação com Poliana, com quem tem dois filhos, Maria Vitória e João Luiz.

O cantor relembrou a depressão após o episódio: “Vivi uma dor tão grande que só dormia e tocava. O que me salvou foi a arte. Durante uns sete meses, tomava banho de três em três dias. Eu me enfiei nos shows, mesmo envergonhado. Era música atrás de música para eu não pensar. Meus músicos me viam acabado, chorando.”.

“Fui acusado de 15 chutes que eu não dei. Foi notícia duas noites no Jornal Nacional. Eles [diretores da Globo] colocaram que eu pedi para sair do programa [The Voice Kids, no qual era jurado] isso nunca aconteceu. Eu tinha problemas com direção por questões ideológicas. Destruir-me era um bom negócio. Não conseguiram”, disse.

"Eu tive que dizer para mim mesmo que não sou isso [agressor de mulher]. Jamais fiz mal a quem quer que seja. Tive que me abster da internet, dos tabloides. Era tóxico. Está lá: Victor Chaves agressor, criminoso, bandido, espancador de grávida. Antes era Victor Chaves cantor, produtor musical, ganhador de Grammys. Teve gente que comentou atrocidades nas redes sociais e veio me dar apoio pessoal. A classe artística sumiu. Tinha contato com todo mundo, mas não me vitimo”, disse sobre o carimbo de agressor.

O cantor ainda esclareceu a polêmica de ter feito uma sátira sobre o episódio nas redes sociais no ano passado. “Quando Ricardo Boechat morreu, um jornalista sério que eu admirava, fiz aquele vídeo [postado em 11 de fevereiro de 2019]. Tive a ideia no banho: fazer o papel de um jornalista sem camisa e de um engravatado, numa crítica a essa mídia medíocre, a tudo quanto é fake news e notícias inúteis. O post saiu do controle. Eram agressões e ameaças por acharem que eu estava debochando da Justiça.”

Victor, que foi condenado a 18 de prisão por agredir a ex-mulher e recorre da decisão, falou sobre o impacto financeiro: “Levo uma vida simples, sem grandes luxos e demandas”.