Viagem espacial que dá errado desperta o pior dos personagens em nova série

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Após criar sátiras políticas de sucesso, como a série "Veep" e o filme "A Morte de Stálin", o roteirista Armando Iannucci queria tentar algo diferente na sua volta para a TV."Gostaria de falar sobre as emoções que estão dominando o mundo hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais paranoicas e assustadas, se movimentando em manadas. Como gosto de ficção científica, pensei: 'Por que não pôr tudo isso numa panela de pressão espacial?'", explica.O resultado é a comédia de comportamento "Avenue 5", que acaba de estrear na HBO. A tal panela de pressão é o cruzeiro espacial comandado pelo capitão Ryan Clark (Hugh Laurie) em uma viagem de turismo pelo sistema solar com milhares de passageiros --entre eles, o dono da empresa, o aloprado Herman Judd, inspirado em picaretas modernos, como Billy McFarland (criador do desastroso Fyre Festival) e Elizabeth Holmes, da startup de fachada Theranos."Grandes vendedores que não têm nada válido para vender", descreve o ator Josh Gad, que tirou a cabeleira loira do personagem de Richard Branson, dono da Virgin Galactic, que tenta viabilizar viagens turísticas para fora da Terra.Apesar de mostrar o absurdo de um cruzeiro pela Via Láctea com aulas de ioga, paisagens holográficas e funcionários incompetentes, "Avenue 5" começa a tomar forma quando a nave sofre um dano pouco antes de entrar na órbita de Saturno. A viagem, que seria de três meses, passa a ter a previsão de três anos, despertando o pior nos personagens, como o niilista de Zach Woods e a populista de Rebecca Front."Não é uma parodia de 'Jornada nas Estrelas', as pessoas perceberão rapidamente", afirma Iannucci. "É um estudo das falhas humanas daqui a 40 anos, quando tudo parece a Terra de 2020, mas com a diferença de que podemos viajar mais longe pelo espaço."O capitão da nave é vivido por Hugh Laurie, que volta às origens da sua carreira de comediante na Inglaterra, depois de anos nos Estados Unidos em dramas como "House". "Passei mais tempo fingindo ser médico do que o tempo que levaria estudando para ser médico", brinca o ator, que trabalhou com Iannucci em "Veep". "Agora, reencontrei o medo e a emoção de tentar fazer algo engraçado novamente. É onde meu coração sempre esteve."Assim como na série liderada por Julia Louis-Dreyfus, "Avenue 5" traz uma miríade de personagens hilários, como a engenheira mecânica Billie (Lenora Crichlow), encarregada de resolver os pepinos da nave depois da morte do chefe imediato, ou o velho astronauta de Ethan Phillips ("Star Trek: Voyager"), levado para animar crianças no cruzeiro."Em 'Veep', víamos os personagens sobreviverem a um dia. Agora, eles precisam sobreviver a três anos. Passageiros simples se tornam importantes populistas, falando coisas sem sentido para ganhar aprovação. Teremos várias mortes", promete o criador. "Gostamos de nos ver como o 'Game of Thrones' das comédias", brinca Gad.AVENUE 5Onde: exibido na HB0, às segundas, à 0h03. Disponível no HBO GoClassificação: 14 anosElenco: Hugh Laurie, Josh Gad e Zach Woods