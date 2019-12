Vaza suposto vídeo íntimo de youtuber Logan Paul com outro homem

O youtuber norte-americano Logan Paul se tornou assunto neste domingo (22) após começar a circular pela internet um vídeo íntimo supostamente protagonizado por ele e um outro homem.

Nas imagens, o homem apontado como Logan aparece fazendo sexo oral em um desconhecido.

Não há confirmação de que de fato se trate do youtuber no vídeo, mas ele próprio fez piada do assunto no Twitter, praticamente confirmando que se trata dele: "100 mil retuítes e eu libero o vídeo de sexo completo".